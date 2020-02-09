РИАМО – 9 фев. Пассажирка самолета Москва-Усинск, совершившего жесткую посадку, Александра Нехорошева рассказала, что во время инцидента экипаж сработал быстро и пассажиры самостоятельно покинули борт, сообщает в воскресенье РЕН ТВ.

В воскресенье в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку самолет из столицы. Он ударился о полосу из-за поломки шасси. На борту были 94 пассажира и шесть членов экипажа. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

«Приземлялись мы достаточно спокойно до того, пока не сели на полосу. Были сильные порывы ветра, и при подходе к ВПП уже чувствовалось, что что-то не так. Когда мы коснулись полосы, почувствовался резкий удар. Мы провалились, мы почувствовали, что подломилось шасси», — сказала Нехорошева.

По ее словам, самолет «на пузе» проехал по полосе. Пассажирка увидела, как у самолета отлетела обшивка. В салоне на одного из пассажиров упала полка с багажом. Борту удалось снизить скорость, и он врезался в сугроб.

Нехорошева заключила, что экипаж сработал быстро и люди самостоятельно покинули самолет.

Момент жесткой посадки самолета Москва‑Усинск. ВИДЕО>>