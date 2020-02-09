РИАМО - 9 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки самолета из столицы в Усинске, сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«По предварительным данным следствия, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли самые опытные специалисты. Сейчас проводятся действия, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Момент жесткой посадки самолета Москва‑Усинск. ВИДЕО>>