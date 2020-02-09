РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В Подольске определили победителей конкурса любительской фотографии «В объективе зима», который проводился при поддержке Дворца культуры «Октябрь», сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске подвели итоги конкурса любительской фотографии «В объективе зима» после голосования за лучшую фотографию на тему зимы. По итогам онлайн-голосования победителем стала Марина Загуменникова и ее фото «Зеркально носом к носу - черное и белое, живое и неживое, движимое и недвижимое». Лучшее фото, по мнению руководителя фотоклуба «50мм» Кирилла Шутилина, - «Пес на улице в Ростове», автор Алексей Белкин», - говорится в сообщении.

С победителями организаторы свяжутся в течение нескольких дней для передачи призов.

Конкурс «В объективе зима», организованный при поддержке Дворца культуры «Октябрь», проходил с января по 7 февраля. В ходе первого этапа организаторы отбирали присланные работы, а затем проходило онлайн-голосование.