РИАМО – 9 фев. Исследователи Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней заявили, что вспышка коронавируса достигнет пика во второй половине февраля, сообщает Газета.ru.

«Назвать точную дату кульминации заболевания сложно, так как ситуация с вирусом достаточно неопределенная. В исследовании говорится, что новый коронавирус, вероятно, заразил каждого двадцатого из китайского Уханя», — говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что во время пика в Ухане заболеет еще около 5% жителей города, а это 500 тысяч человек.

В Китае в декабре прошлого года зафиксировали вспышку нового типа коронавируса – 2019-nCoV. Случаи заболеваний выявили и в других странах, в том числе в России. На данный момент количество зараженных превышает 37,5 тысяч человек, погибли свыше 800 заразившихся. Вылечили около 2,6 тысячи человек.

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