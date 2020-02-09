РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Отопление начали подавать в ряд многоквартирных домов Подольска после устранения аварии в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Единой дежурной диспетчерской службы горокруга.
В воскресенье из-за аварии ряд домов остались без света и тепла. Электроэнергию восстановили, однако отопление планировали вернуть к 17:00.
«Была временно приостановлена работа ряда котельных из-за чего некоторые дома в Подольске остались без тепла. Это произошло из-за сильного скачка напряжения. В настоящее время все восстановлено и тепло стало подаваться в дома», - сказал диспетчер.
Он отметил, что тепло в квартирах станет уже в ближайшие часы.
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