РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Отопление начали подавать в ряд многоквартирных домов Подольска после устранения аварии в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Единой дежурной диспетчерской службы горокруга.

В воскресенье из-за аварии ряд домов остались без света и тепла. Электроэнергию восстановили, однако отопление планировали вернуть к 17:00.

«Была временно приостановлена работа ряда котельных из-за чего некоторые дома в Подольске остались без тепла. Это произошло из-за сильного скачка напряжения. В настоящее время все восстановлено и тепло стало подаваться в дома», - сказал диспетчер.

Он отметил, что тепло в квартирах станет уже в ближайшие часы.