РИАМО - 9 фев. Большая кольцевая линия столичного метро позволит пассажирам экономить на поездках в среднем до 30 минут, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В воскресенье свою работу начал Всемирный урбанистический форум в Абу-Даби (ОАЭ). Свой стенд на форуме представила Москва. Для посетителей в том числе заработала экспозиция городского инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», где можно познакомиться с транспортными проектами развития российской столицы.

«Строящаяся новая кольцевая линия представляет собой один из самых крупных в мире проектов, реализуемых в области метростроения. После завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Ввод в эксплуатацию только этого проекта нашей компании позволит горожанам экономить на поездках в среднем до 30 минут», — рассказал председатель совета директоров «Мосинжпроекта» Александр Горностаев.

Большую кольцевую линию метро планируют полностью ввести в строй в течение двух лет. На всех участках Большого кольца либо заканчиваются работы, либо идет проходка тоннелей. Длина линии составит 70 километров. На ней будут 31 станция и два электродепо.

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