РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Спектакль «Сганарель, или Мнимый рогоносец» студии «Клуб любителей театра» бесплатно покажут военнослужащим 15 февраля, сообщается в группе «Клуб любителей театра» в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительная студия «Клуб любителей театра» Подольска начала вторую часть театрального тура по городскому округу. Так, в воскресенье, 9 февраля, комедию Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» увидели ветераны и инвалиды в Климовском социальном центре «Надежда», а 15 февраля - военнослужащие и любители театра в ДК «Молодежный» (поселка Молодежный)»,- говорится в сообщении.

Спектакль состоится в 15:00. Постановка рассчитана на зрителей старше 12 лет. Посмотреть смогут все желающие бесплатно.

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