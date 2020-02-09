РИАМО - 9 фев. Если бы в столице не приняли программу реновации, то в городе образовалось около 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья в течение ближайших 10-15 лет, программа реновации также позволяет формировать комфортную городскую среду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Программа реновации была принята летом 2017 года. В рамках программы будет расселено свыше 350 тысяч квартир, где живут порядка 1 миллиона человек. В программу вошли 5173 дома.

«Безусловно, можно было ремонтировать жилье, приводить его в порядок, однако это были бы временные меры. Программа реновации жилого фонда неизбежна», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в ходе Всемирного урбанистического форума в Абу-Даби.

Он отметил, что программа реновации также позволяет создавать комфортную городскую среду.

Всемирный урбанистический форум был основан ООН в 2001 году. Мероприятие проходит раз в два года в разных городах. В этом году главная тема форума звучит как «Города возможностей: соединяя культуру и инновации».