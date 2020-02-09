РИАМО - 9 фев. В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции 8 февраля остановили 21 водителя, которые, предположительно, находились в нетрезвом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Еще 25 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

«В отношении всех водителей составлены протоколы, которые направлены в суд. Водителям грозят штраф и лишение права управления транспортным средством», — говорится в сообщении.

В случае отказа от медосвидетельствования водителям предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с последующим лишением водительского удостоверения на срок до 2 лет. Если же водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ проходить медосвидетельствование, то ему грозит уголовная ответственность и штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или тюремный срок до 2 лет.

За 7 февраля в Подмосковье задержали 36 пьяных водителей.

Всего за 4 дня на дорогах региона поймали 131 водителя в алкогольном или наркотическом опьянении. А за январь 2020 года составлено более 1350 административных протоколов в отношении нетрезвых водителей, из них более 700 — за отказ от прохождения освидетельствования.

По данным на начало года, в Московской области 11% из всех погибших в ДТП водителей и пешеходов находились в нетрезвом состоянии.