РИАМО - 9 фев. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета Москва-Усинск, специалисты проверят соблюдение законодательства о защите прав пассажиров и безопасности полетов, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, установлено, что 9 февраля 2020 года около 12:45 самолет рейса Москва-Усинск (UT 595) при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжил движение вдоль на фюзеляже», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 94 человека. Серьезных травм, по предварительной информации, никто не получил.

На место происшествия отправился Печорский транспортный прокурор Владислав Пьянов. Сейчас аэропорт Усинска Республики Коми закрыли для полетов. Рейсы перевели в город Ухта.

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров взял на личный контроль ход проверки происшествия.

Момент жесткой посадки самолета Москва‑Усинск. ВИДЕО>>