РИАМО – 9 фев. Российская гимнастка Александра Солдатова страдает от булимии, это заболевание мешает ей тренироваться уже больше двух лет, сообщает ТАСС.

Ранее Солдатову доставили в столичную клинику. Позже спортсменка заявила, что была госпитализирована после того, как порезалась ножом при приготовлении завтрака. Врачи отметили, что у спортсменки также была диагностирована булимия.

«Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть свой недуг. И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих - переломов, травм, у меня была еще другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь», - сказала Солдатова.

Булимия – это расстройство приема пищи. У человека случаются неконтролируемые приступы резкого повышения аппетита, также он чувствует слабость, боли в верхней части живота. Также заболевание характеризуется чрезмерной озабоченностью контроля массы тела.

«Это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне (Дьяченко, тренер Солдатовой – ред.), то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне (Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики – ред.), они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор - здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», - призналась Солдатова.

Она отметила, что последние два года ни с кем не общалась на базе в Новогорске, ела одна и ходила везде одна. Здоровье девушки ухудшалось. Но она выступила на чемпионате Европы 2019 года.

«По результатам все нормально, но состояние здоровья было ужасное. Не говорила об этом Винер, потому что для нее на первом месте здоровье спортсменок, а для меня - спорт. Если бы она знала, насколько мне тогда было тяжело, то не выпустила бы меня. Но я была настолько счастлива, что выступаю, и старалась выступить достойно», - рассказала спортсменка.

Восьмого сентября 2019 года девушка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава сборной на чемпионат мира – 2019.

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.