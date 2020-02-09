РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 фев. В подмосковном Дзержинском появится новый проект «Клуб молодежи», добровольцы этого проекта должны заняться вопросами объединения талантливой и активной дзержинской молодежи и участия в общественной жизни города, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В воскресенье в Дзержинском прошла встреча активной молодежи с общественным и политическим деятелем, советником главы города Артуром Шлыковым.

«В ходе встречи Шлыков предложил создать местный общественный проект «Клуб молодежи», добровольцы которого бы занялись вопросами объединения талантливой и активной дзержинской молодежи и участия в общественной жизни города. В результате данное предложение было полностью поддержано ребятами, а координация проекта была поручена Артему Мухову, который активно участвует во многих молодежных акциях города, а также является членом городского Молодежного парламента», - говорится в сообщении.

Всем реальным практическим и полезным инициативам будет содействовать глава города Дзержинский Людмила Иванова.

По итогам состоявшейся встречи с молодыми активистами Иванова поручила проработать вопросы поддержки молодежных инициатив, а также уделить необходимое внимание привлечению дзержинской молодежи к региональным акциям и мероприятиям, которые проходят в рамках реализации государственной молодежной политики в Московской области и поручений губернатора Андрея Воробьева.