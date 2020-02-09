РИАМО – 9 фев. Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета Москва-Усинск в Коми, на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщает РИА Новости.

При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

«Следователь выехал на место происшествия, начата доследственная проверка», — сказал сотрудник пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной инцидента могла стать неисправность шасси. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Серьезных травм, по предварительной информации, никто не получил.

Момент жесткой посадки самолета Москва‑Усинск. ВИДЕО>>