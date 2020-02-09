РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В ряде домов микрорайона Климовск Подольска временно отключили тепло из-за аварии на электрических сетях в воскресенье, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Аварийные работы в микрорайоне Климовск. В связи с аварией на электрических сетях временно была приостановлена подача тепла в части Весенняя. В настоящее время электроснабжение восстановлено, ведутся работы по восстановлению подачи тепла», - говорится в сообщении.

До 17:00 теплоснабжение будет восстановлено.