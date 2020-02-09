РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске приобрели и передали лекарства женщине, которая страдает от диабета, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Георгиевское сестричество милосердия обратилась Светлана Константиновна, которая вместе с дочерью и двумя внуками снимает жилье в микрорайоне Кутузово. У женщины диабет и, придя в храм, она попросила помочь приобрести ей необходимые лекарства. Самостоятельно купить их сейчас нет возможности. Мы приобрели и передали медикаменты Светлане», - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили горожан за пожертвования и помощь нуждающимся.