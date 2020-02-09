РИАМО - 9 фев. На Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби столица представит основные градостроительные проекты, это реновация, программа формирования новой городской среды и транспортное развитие, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Ранее в рамках форума состоялось открытие стенда правительства Москвы. Там с 9 по 12 февраля будут организованы деловая программа и презентации проектов.

«Самый масштабный стенд в рамках экспозиции Всемирного урбанистического форума – стенд правительства Москвы – уже за день до открытия стал точкой притяжения для гостей. Интерактивный стенд включает в себя зону деловой программы, лаунж-зону, стилизованную под парк «Зарядье» с живыми растениями», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на интерактивном стенде также представлены мультимедийный комплекс «Карта Москвы», макет Большого Сити, зона «Мосинжпроекта» с информацией о возведении подземки, интерактивный «сканер», который показывает ключевые объекты города.

Левкин рассказал, что на стенде столицы можно принять участие в лотерее и выиграть посещение Moscow Urban Forum. Итоги проведения лотереи подведут 10 февраля в 16:00. Moscow Urban Forum пройдет со 2 по 5 июля в столичном парке «Зарядье».

Всемирный урбанистический форум проходит один раз в 2 года в разных городах мира. Форум был основан ООН. В этом году главная тема мероприятия – «Города возможностей: соединяя культуру и инновации».