РИАМО – 9 фев. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заказала в столичной клинике генетический тест, по словам депутата, она хочет развеять мифы вокруг себя, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Тест должен показать происхождение и генетические корни Поклонской», — говорится в сообщении.

Поклонская отметила, что хочет развеять мифы вокруг себя. Депутат подчеркнула, что гордится своими предками и хочет узнать, какая кровь в ней течет.