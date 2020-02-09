РИАМО – 9 фев. Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку, которая прошла в Фалуне в воскресенье в рамках этапа Кубка мира, сообщает Газета.ru.

«Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 километров за 33 минуты 10,3 секунды», — говорится в сообщении.

Второе место занял представитель Норвегии Сьюр Рете, который отстал от россиянина меньше чем на 1 секунду. Третьим к финишу пришел россиянин Иван Якимушкин, а Андрей Мельниченко занял четвертое место.

Ранее Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем.