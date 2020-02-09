В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадал 1 человек.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадал 1 человек.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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