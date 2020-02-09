РИАМО - 9 фев. В результате столкновения легковых автомобилей в Одинцовском городском округе пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, в результате происшествия трое из пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Два автомобиля столкнулись на 4 километре подъезда от 1-ого Успенского шоссе к автодороге «Новый выход с М-1».

«В результате ДТП в Одинцове пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Трое пострадавших были госпитализированы в Одинцовскую больницу в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

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