РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Рабочие отремонтировали уличный фонарь возле одного из домов на улице Циолковского в Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправные фонари освещения на внутридворовой территории. Она отметила, что у дома №14 по улице Циолковского больше месяца не работает уличный фонарь, из-за этого на улице темнота.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправного уличного освещения на улице Циолковского, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению уличного освещения проведены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.