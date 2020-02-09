РИАМО - 9 фев. Открылась регистрация на вторую спартакиаду промышленников «Моспром», которая пройдет в столице весной, сообщается на официальном сайте мэра города.

Подать заявку на участие можно на сайте спартакиады до 28 февраля.

«Первая спартакиада «Моспром» стала настоящим праздником как для участников, так и для зрителей, и болельщиков. В прошлом году в соревнованиях промышленников приняли участие почти три тысячи человек, а поддержать финалистов пришли семь тысяч горожан», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в этом году спартакиада пройдет весной. Ожидается, что в соревнованиях примет участие более 4 тысяч человек.

На спартакиаде будут представлены мини-футбол, бокс, стритбол, хоккей, волейбол, шахматы, легкая атлетика и настольный теннис. Отборочные этапы пройдут с 14 марта по 25 апреля.

В финале будут состязаться восемь лучших команд предприятий и восемь лучших команд вузов. Итоговые соревнования, награждение и закрытие спартакиады пройдут 30 мая в «Лужниках».

Участие в спартакиаде бесплатное.