РИАМО – 9 фев. В аэропорту Усинска в Коми совершил жесткую посадку самолет Boeing, летевший из Москвы, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает в воскресенье ТАСС.

«При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной инцидента могла стать неисправность шасси. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Момент жесткой посадки самолета Москва‑Усинск. ВИДЕО>>