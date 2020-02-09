РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске навестили пациентов отделения термической травмы городской больницы, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 8 февраля братья и сестры Георгиевского сестричества милосердия вновь после литургии навестили пациентов областного отделения термической травмы во 2-й городской больнице. Много новых поступивших больных с серьезными ожогами. Постарались поддержать и утешить их», - говорится в сообщении.

Уникальный медицинский аппарат для лечения ожогов «Плазон», подаренный благодетелем Георгиевского сестричества 8 лет назад, ускоряет заживление ожогов и помогает в лечении пациентов.