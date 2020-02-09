РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Дети из подмосковных Люберец поучаствовали в мастер-классе по рисованию, который прошел в Малаховском парке, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

Восьмого февраля в Малаховском парке культуры и отдыха в творческой мастерской «Вдохновение» прошел мастер-класс в рамках программы дня семейного отдыха.

«Мастер-класс по рисованию провела Ирина Левицкая. Тема мастер-класса — «В гостях у сказки», в конце программы всех угостили горячим чаем и сладостями», - говорится в сообщении.



