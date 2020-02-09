РИАМО - 9 фев. Днем в воскресенье в пятиэтажке на улице Планетная на севере Москвы произошел пожар, загорелась квартира на первом этаже, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 12:12.

«Происходило загорание в одной из квартир, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить в 12:29. Сведений о пострадавших не поступало.