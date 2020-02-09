РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Сотрудники управляющей компании «ДЕЗ» Подольска залили каток возле одного из домов на улице 8 Марта, также они убрали придомовую территорию от снега и наледи, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольск наконец пришла зима, которую мы уже «потеряли», а это значит, что наконец-то можно залить катки во дворах многоквартирных домов и открыть сезон массовых катаний и игр в хоккей. При первой же возможности наши сотрудники приступили к заливу и подготовке катков. Так, сотрудники отдела благоустройства МУП «ДЕЗ» вышли на работу, чтобы подготовить хоккейную коробку возле дома №9 по улице 8 Марта», - говорится в сообщении.

Также сотрудники управляющей организации выполнили уборку придомовой территории и детских игровых площадок от снега и наледи.

Как провести зиму в Подмосковье>>