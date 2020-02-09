РИАМО - 9 фев. В центрах «Мои документы» в столице 10-16 февраля пройдут семинары и мастер-классы, на них расскажут об управлении бизнесом, о том, как сажать кедры, и покажут, как сделать валентинки ко Дню всех влюбленных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как обычно, в центрах госуслуг пройдут компьютерные курсы «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома».

«В центре госуслуг (10 февраля – ред.) «Мои документы» района Тропарево-Никулино (проспект Вернадского, дом 97, корпус 3) пройдет мастер-класс «Кедровая тропа». Участникам занятия расскажут, как ухаживать за кедром и подготовить почву для его посадки. Встреча начнется в 15:00. Регистрация на мастер-класс не требуется», — говорится в сообщении.

В офисе «Мои документы» в Дорогомилове 10 февраля пройдет мастер-класс по посадке кедровых орешков, занятие начнется в 17 часов.

Во флагманском центре госуслуг на Пресненской набережной 11 февраля пройдет семинар «Принципы постановки и достижения целей: как получить то, что хочешь в жизни и бизнесе», он начнется в 19:00. В тот же день во флагманском офисе «Мои документы» на Новоясеневском проспекте состоится семинар «Эффективное управление экономикой бизнеса». Он начнется также в 19:00.

В 17 часов 12 февраля во флагманском центре «Мои документы» в центре города пройдет занятие «Современные тренды в развитии салонного бизнеса».

В офисе госуслуг района Матушкино в Зеленограде 13 февраля пройдет мастер-класс по созданию открыток ко Дню защитника Отечества, начнется занятие в 17:00. В центре «Мои документы» Ломоносовского района в 15 часов начнется мастер-класс «Открытка ко Дню всех влюбленных!». Занятие по изготовлению валентинок также пройдет в офисе районов Нагатино-Садовники и Нагорный, оно начнется в 13:00.

Целый день изготавливать валентинки можно будет 14 февраля в офисе «Мои документы» районов Метрогородок и Богородское. Во флагманском центре ЦАО состоится семинар «Бизнес-пикап: как влюблять в себя людей». Занятие начнется в 19:00.

Мастер-класс по рисованию и созданию поделок в технике эбру пройдет в офисе госуслуг района Братеево 15 февраля в 12:00. Во флагманском центре «Мои документы» юго-запада в тот же день в 14:00 начнется семинар «Кнут и пряник. Как управлять менеджерами по продажам, чтобы они работали на полную катушку».

Во флагманском офисе госуслуг центра Москвы в 12:00 16 февраля пройдет семинар «Как не ошибиться с кредитом на развитие бизнеса? Какова же ставка?». В тот же день в 12:00 во флагманском центре юго-запада начнется семинар «Нужен ли бухгалтер ИП и ООО?».