РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Свыше 80 человек поддержали резолюцию за расширение прав многодетных семей в подмосковном Подольске, также активисты высказались за бесплатный проезд для многодетных, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор митинга Михаил Чириков.

В Подольске 8 февраля активисты провели митинг в поддержку многодетных семей на площади Генерала Еремеева. В ходе мероприятия участники обсуждали вопросы защиты и расширения прав многодетных семей в Московской области на региональном и муниципальном уровнях в отношении обеспечения дошкольного образования, по вопросам предоставления иных льгот и компенсаций.

«Мы потребовали предоставить земельные участки многодетным семьям, выразили протест против монетизации льгот многодетным семьям, наращиванию адресности социальной поддержки, отмене льгот и недоступности дополнительного образования. По итогам все участники, а это более 80 человек, подписали резолюцию», - сказал Чириков.

Он отметил, что также участниками был поднят вопрос об определении многодетной семьи. Он отметил, что, если один из супругов прописан в другом городе, при этом в семье трое и более детей и она проживает в горокруге, она уже не может претендовать на положенные льготы и соцпомощь.

В резолюции активисты потребовали включить в трудовой стаж период ухода за детьми, предоставить право на досрочное назначение страховой пенсии и выхода на пенсию многодетной семье, а также право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта членам многодетных семей и многое другое.