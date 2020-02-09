РИАМО - 9 фев. До конца 2020 года число предприятий, участвующих в Московском инновационном кластере, вырастет до пяти тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Создали такую платформу, по сути дела, «магазин инноваций», где можно обмениваться своими знаниями, умениями, компетенциями, патентами и так далее. Очень интересная площадка, которая, я думаю, уже вберет в себя около пяти тысяч предприятий до конца года», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Московский инновационный кластер помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии.

«Детские технопарки – это еще один шаг интеграции в вузах и школах. Это интересные проекты, в которых участвуют ведущие компании мирового уровня, мирового уровня вузы, специалисты. Конечно, ребятам интересно с ними заниматься. Они реально могут выбрать будущую профессию. По-хорошему заболеть этой профессией», - добавил Собянин.