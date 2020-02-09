РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Жители подмосковных Люберец смогут сфотографироваться и покататься на оленьих упряжках в парке в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте парков культуры и отдыха горокруга Люберцы.

«Спешите погулять и покататься на настоящих оленьих упряжках. Получить незабываемые впечатления и сделать уникальное фото с оленями можно сегодня с 12:00 до 18:00 в Центральном парке культуры и отдыха», - говорится в сообщении.

Не забывайте ставить хэштег #lub_park, лучшие фото будут опубликованы в ленте.

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