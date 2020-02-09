РИАМО - 9 фев. Все дни следующей недели погода в Подмосковье и Москве будет пасмурной, ожидаются осадки смешанного типа, температура воздуха будет составлять около нуля градусов, исключением станет 10 февраля, этот день выдастся солнечным, а воздух прогреется до трех градусов тепла, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пик похолодания уже пройден. Уже сегодня через Московский регион пройдет слабовыраженный верхний теплый фронт. В понедельник будет кратковременное окно относительно хорошей погоды, днем даже выглянет солнце, осадков не будет», - сказал Тишковец.

Он добавил, что в ночь на 10 февраля температура в регионе зафиксируется на отметке от 0 до минус 5. Днем воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, по области - до плюс 4.

«При этом ожидается плотный юго-западный ветер - 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня порывы будут до 15-17 метров в секунду. Это достаточно серьезный ветер», - добавил Тишковец.

С 11 февраля и до конца недели погода ухудшится. Температура будет колебаться в отметке около нуля градусов. Небо будет пасмурным, во все дни ожидаются смешанные осадки разной интенсивности.

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