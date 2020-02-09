РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Атлеты из подмосковных Люберец победили и завоевали призовые места в первенстве по киокусинкай, сообщается в Instagram-аккаунте luber_sport.

8 февраля во Дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского района по киокусинкай. В соревнованиях принимали участие 250 спортсменов из 20 команд Москвы, Твери, Московской и Владимирской областей.

«Спортсмены Федерации киокусинкай городского округа Люберцы заняли следующие места: 1 место - Сергей Бурменский, 2 место - Лев Горбачевский, 3 место - Алексей Гвоздев и Екатерина Федоринова», - говорится в сообщении.