РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Сотрудники «Мосавтодора» заделали ямы на Октябрьском проспекте в Подольске, об этом попросил житель города, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы на автодороге по Октябрьскому проспекту. Он отметил, что на выезде находится большая яма в правом ряду.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автодорогу по улице Октябрьский проспект. Осмотр подтвердил наличие ям на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.