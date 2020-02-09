РИАМО - 9 фев. В Государственном историческом музее с 12 февраля будет работать экспозиция «Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В годы Великой французской революции (1789–1799) в Невере, крупном керамическом центре Франции, революционные эмблемы и политические лозунги стали изображать на тарелках, блюдах и кувшинах. Посуда стала своеобразным рупором идей, позже это явление получило название революционного или патриотического фаянса», — говорится в сообщении.

На выставке будет представлено порядка 50 экспонатов из собраний Государственного исторического музея, частного собрания коллекционера Татьяны Удрас, Музея современной истории России.

На экспозиции также представят гравюры конца XVIII века, автографы Марии Антуанетты, Людовика XVI, Максимилиана Робеспьера, саперный тесак времен Первой французской республики.

Выставка будет работать до 11 мая.