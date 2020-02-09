РИАМО - 9 фев. В Одинцовском городском округе в воскресенье около 10:30 произошла авария, пострадали четверо взрослых и один маленький ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

ДТП случилось на 4 километре подъезда от 1-ого Успенского шоссе к автодороге «Новый выход с М-1».

«Произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП, по предварительной информации, пять человек пострадали, в том числе малолетний ребенок», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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