РИАМО - 9 фев. В Одинцовском городском округе в воскресенье около 10:30 произошла авария, пострадали четверо взрослых и один маленький ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
ДТП случилось на 4 километре подъезда от 1-ого Успенского шоссе к автодороге «Новый выход с М-1».
«Произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП, по предварительной информации, пять человек пострадали, в том числе малолетний ребенок», — говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Неуправляемый автобус раздавил женщину с ребенком на западе Москвы>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии