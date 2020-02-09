РИАМО - 9 фев. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы на 9-11 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы объявлено в регионе до 22 часов 10 февраля. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра будет действовать с 18 часов 9 февраля до 18 часов 11 февраля.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей.

В Московском регионе 10 февраля ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, местами образуется гололедица. Порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем — 0 – плюс 2.

Одиннадцатого февраля будет облачно, пройдет снег, мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега. Образуются гололед и гололедица. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 1-3 градуса.