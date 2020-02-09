РИАМО - 9 фев. На ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» 15 февраля пройдет встреча с космонавтами Андреем Бабкиным и Николаем Тихоновым, которые в первый раз отправятся на Международную космическую станцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие во встрече можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке. Встречу проведет Герой России, космонавт Федор Юрчихин, который был участником пяти экспедиций на МКС и девять раз выходил в открытый космос.

«Эти парни отправляются в свою дебютную экспедицию спустя почти десять лет после зачисления в отряд космонавтов. На встрече наши герои расскажут о своем путешествии к мечте, особенностях подготовки экипажа и, конечно, поделятся эмоциями накануне главного полета в своей жизни», — сказал Юрчихин.

Во встрече также примет участие заведующий кафедрой космических систем и ракетостроения Московского авиационного института Олег Алифанов. Он расскажет об обучении космонавтов.

Гости встречи смогут также сфотографироваться с участниками.

Прямая трансляция мероприятия также будет организована в группе ВДНХ в соцсети «Одноклассники».

63-ю экспедицию на МКС утвердили в октябре. Командиром корабля «Союз МС-16» стал Тихонов. Космонавты полетят на станцию 9 апреля. Они пробудут на МКС до конца октября.