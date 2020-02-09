РИАМО - 9 фев. В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково утром в воскресенье задержали и отменили более 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задержано восемь рейсов, еще пять отменено. В аэропорту Шереметьево задержали девять рейсов. Во Внукове задержали один рейс, девять отменили. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, существенных осадков при этом не будет.