РИАМО - 9 фев. На западе Москвы две женщины усыпили пенсионерку, после чего вынесли из квартиры 206 тысяч рублей, принадлежащих потерпевшей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В подъезде дома по проезду Загорского, на лестничной площадке две неизвестные женщины в ходе разговора закрыли лицо пенсионерки 1932 года рождения платком, из-за чего последняя, вдохнув неизвестное вещество, заснула», — сказал собеседник агентства.

После этого злоумышленницы зашли в квартиру пожилой женщины и забрали 206 тысяч рублей, после чего скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».