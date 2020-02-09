РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. На улице Трубная в Подольске произошел пожар, возгорание удалось потушить до прибытия спасателей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 8 февраля в 21:46 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Трубная, дом 21, квартира 42. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Всего на место происшествия были направлены две единицы техники и семь человек.