РИАМО - 9 фев. На востоке Москвы в квартире на улице Черное Озеро обнаружили труп мужчины 1978 года рождения, по подозрению в совершении преступления задержали его знакомого, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

4 февраля соседи сообщили, что мужчина не выходит на связь. Полицейские приехали на место и в квартире обнаружили тело ее хозяина с ссадинами и кровоподтеками на лице.

«6 февраля на улице Черное Озеро задержан мужчина 1988 года рождения. Его изобличили в том, что 28 января он в состоянии алкогольного опьянения после совместного застолья поссорился с хозяином квартиры и нанес ему множественные удары, что и послужило причиной смерти», — сказал собеседник агентства.

7 февраля было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице подтвердил факт задержания подозреваемого.