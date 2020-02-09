РИАМО - 9 фев. В городе Куровское Орехово-Зуевского округа женщина 1982 года рождения ударила ножом свою знакомую во время ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Преступление было совершено 7 февраля в Куровском в квартире на улице Коммунистическая», — сказал собеседник агентства.

Женщины поссорились во время застолья. Пострадавшую 1984 года рождения госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая задержана.