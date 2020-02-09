РИАМО - 9 фев. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, существенных осадков при этом не будет, температура может опуститься до -6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы, сегодня ожидается переменная облачность. Морозы ослабеют: максимальная дневная температура в столице составит от -3 до -1 градуса, по области от -6 до -1», - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западного направления 5-10 метров в секунду. Существенных осадков в Московском регионе не ожидается.

Синоптики отмечают, что для большинства людей это комфортная погода.