РИАМО – 8 фев. Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса номинировали на анти-премию «Золотая малина» в категории «Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности», сообщает Газета.ru.

«На звание худшего фильма 2019 года номинированы среди прочих «Кошки» Тома Хупера, «Фанат» Фред Дерста и «Рембо: Последняя кровь» Адриана Грюнберга», - говорится в сообщении.

В январе «Джокер» номинировали на премию «Оскар» в 11 категориях, он стал лидером по количеству номинаций. Картина попала в десятку лучших фильмов всех времен по версии IMDb, получила награду «Золотой лев» на 76-м Венецианском фестивале.