РИАМО – 8 фев. Товарищеский матч между олимпийской сборной России по хоккею и сборной Словакии прошел в словацком городе Попраде, российская команда проиграла, сообщает Газета.ru.

«Матч завершился поражением отечественной команды со счетом 1:2», — говорится в сообщении.

Первую шайбу забросил защитник словацкой сборной Марек Дялога на девятой минуте. Затем отрыв помог увеличить нападающий Михал Хован. Россияне смогли сократить отставание на 53-й минуте благодаря голу нападающего Максима Соркина, однако сравнять счет и выйти вперед не удалось.

Накануне сборная России обыграла Белоруссию с минимальным счетом 1:0.