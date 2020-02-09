РИАМО - 9 фев. В Зарайском ледовом спортивном комплексе в воскресенье пройдет благотворительный турнир по хоккею «Кубок Добра», собранная благотворительная помощь от его участников будет передана родителям Захара Каткова, которому требуется дорогостоящее лечение, сообщается на странице спортивного комплекса в соцсети «ВКонтакте».

В турнире примут участие четыре команды: ХК «Вятич» ХК «Зарайск», ХК «Серебряные Пруды» и ХК «Легион». Все игры турнира пройдут в один день, а собранная благотворительная помощь от его участников будет передана родителям Захара Каткова.

«Захару нужно очень дорогостоящее лечение. Малыш болен спинально-мышечной атрофией первого типа. Болезнь смертельна, и поэтому медлить нельзя», — говорится в сообщении.

Администрация Зарайского ледового спортивного комплекса просит всех любителей хоккея (и не только) присоединиться к этой благотворительной инициативе. Ссылка на сообщество координационной группы: https://vk.com/zahar_sma_help.