РИАМО - 9 фев. В честь 148-летия Государственного исторического музея вход в его основную экспозицию будет бесплатным в воскресенье, москвичи и гости столицы, не приобретая билет, смогут посетить главное здание музея на Красной площади и филиал комплекса — Музей Отечественной войны 1812 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В музее на Красной площади они увидят деревянную лодку — ровесницу египетских пирамид (III тысячелетие до нашей эры), выточенную Петром I золотую чарку (небольшой сосуд для крепких напитков), единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, легендарный роллс-ройс Владимира Ленина и другие экспонаты», - говорится в сообщении.

В залах Музея Отечественной войны 1812 года можно будет увидеть саблю Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова, серебряный ковчег благодарственной грамоты Александра I московскому дворянству, наградные медали участников войны и многое другое.

«В честь дня рождения музейного комплекса мы подготовили для гостей праздничную программу. Она включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты. В этом году программа будет посвящена XIX веку. Участники экскурсий, например, узнают, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время и как джентльмены и леди должны были себя вести на балу», — добавил представитель пресс-службы Государственного исторического музея.

Кроме того, посетителей научат мастерить популярные в XIX веке игрушки, такие как лоскутные куклы или расписные деревянные фигурки. Часть мастер-классов, экскурсий и других мероприятий праздничной программы платная. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте музея.

Исторический музей — один из крупнейших музеев мира и самый большой музей в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более 5 миллионов экспонатов. Ежегодно его посещают свыше полутора миллионов человек.