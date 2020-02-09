РИАМО - 9 фев. В Москве музеи проведут программы, посвященные дню памяти поэта Александра Пушкина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

День памяти поэта - 10 февраля, это годовщина со дня его гибели. Однако мероприятия в некоторых музеях пройдут именно в воскресенье.

«В Доме-музее Василия Львовича Пушкина откроется выставка «Мой портрет». В экспозиции будут представлены портреты Александра Пушкина, выполненные художниками. Среди них работы таких мастеров, как Николай Ульянов, Василий Шухаев, Константин Рудаков, Константин Юон и Александр Тышлер. Многие из них были иллюстраторами книг поэта», — говорится в сообщении.

Открытие выставки состоится в 18:00, работать она будет до 10 мая.

Также в воскресенье в Школе акварели Сергея Андрияки состоится концерт «Наш Пушкин». В программу вошли песни областей России, в которых бывал Пушкин. Гости смогут увидеть народные обряды, нашедшие отражение в пушкинских произведениях. Концертную программу дополнит музыкальный спектакль Владимира Николаева «Парасказ», созданный по мотивам произведений «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и работнике его Балде». Начало в 14:00. Вход по билетам.

Кроме того, 10 февраля для посетителей будут открыты экспозиции и выставки Государственного музея Пушкина, Мемориальной квартиры Пушкина, Мемориальной квартиры Андрея Белого, Дома-музея Василия Львовича Пушкина, Дома-музея Ивана Сергеевича Тургенева и выставочных залов на Арбате. Вход в эти музеи свободный.

Посетители смогут сходить на обзорные экскурсии по экспозициям Государственного музея Пушкина и его филиалов. В 14:45, именно в это время перестало биться сердце поэта, его память почтут минутой молчания. Затем в усадебном дворе музея состоится концертная программа.