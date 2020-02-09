РИАМО - 9 фев. Забег «Титан» пройдет в воскресенье на шести различных дистанциях вокруг озера Бельское в Бронницах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Озеро Бельское, вокруг которого будет забег, имеет в длину 5 километров. Участники выйдут на старт гонки на один, пять, десять, 21,1, а также 42,2 и 50 километров. Помимо индивидуальных забегов, предусмотрены эстафетные состязания.

«Забеги триатлонной серии «Титан» уже не раз пролегали по Московской области и конкретно по Бронницам. В 2020 году на территории Подмосковья планируется не одно подобное спортивное событие. Первым из них станет зимний марафон», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что каждый участник сможет выбрать себе дистанцию по душе из шести предложенных вариантов. Удачный опыт проведения таких соревнований в прошлые годы говорит о том, что Бронницы располагают всем необходимым и продолжат быть площадкой для этих забегов и в будущем.

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